Uomini e Donne, Nicole Santinelli rompe il silenzio sulla fine della storia con Carlo Mancini: le sue parole

Nel corso delle ultime ore si sta parlando molto della fine della storia d’amore tra Nicole Santinelli e Carlo Mancini. Nella giornata di sabato 27 maggio l’ex corteggiatore ha annunciato la fine della storia con l’ex tronista tramite una diretta Instagram. Dopo qualche giorno di silenzio, Nicole Santinelli è intervenuta spiegando i motivi che l’hanno portata a chiudere con Carlo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Anche Nicole ha scelto la sua pagina Instagram per parlare della fine della storia d’amore con Carlo Mancini. Ricordiamo che dopo qualche settimana dalla scelta, l’ex tronista ha deciso di chiudere la conoscenza con l’ex corteggiatore. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ciao a tutti. Con tanto dispiacere mi trovo costretta, andando contro i miei tempi, a fare questo comunicato. Sinceramente ieri, dopo un momento così difficile per me, neanche dopo 30 minuti che ci eravamo lasciati, io non mi sono sentita di esternare il tutto a voi, piuttosto vista la buona fede con cui ci siamo lasciati mi sarei aspettata di comune accordo di darvi la notizia insieme, o perlomeno di avere il tempo di metabolizzare la mia delusione.

E, continuando, l’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Anche se sono stata io a prendere questa decisione l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la propria essenza per qualcun altro e la mia scelta deriva da particolari emozioni che ho provato in quel momento ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno, mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa. nonostante l’incompatibilità ho provato ad andare avanti, perché avevo di fronte una persona rara e tanto sensibile che diceva di amarmi.a quel punto, arrivata alla consapevolezza che il mio sentimento non sarebbe cresciuto, visto che rispetto ai sentimenti degli altri e me stessa, ho preferito dire la verità.

Infine, Nicole Santinelli ha concluso il suo discorso con queste parole: