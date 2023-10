Andrea Giambruno, addio a Diario del giorno: l’annuncio di Mediaset

A seguito dei fuori onda di cui si è reso protagonista e delle frasi sessiste rivolto nei confronti delle sue colleghe, Andrea Giambruno dice addio alla conduzione di Diario del giorno. A diffondere l’annuncio è stata l’azienda Mediaset attraverso un comunicato pubblicato sui social.

Qualche giorno fa, a Striscia La Notizia sono stati trasmessi dei fuorionda disdicevoli in cui Andrea Giambruno si è reso protagonista di gesti clamorosi. Nel dettaglio, l’ex marito di Giorgia Merloni ha pronunciato frasi sessiste nei confronti di alcune sue colleghe. Inutile dire che, tali video sono diventati virali in rete nel giro di pochissime ore e hanno sollevato l’ira di utenti e telespettatori.

Alla luce di quanto accaduto, il giornalista non sarà più al timone della conduzione di Diario del giorno. A diffondere la notizia è stata Mediaset attraverso una nota pubblicata sul suo account social. Queste sono le parole scritte nel comunicato:

Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma Il diario del giorno, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale.

Nonostante non condurrà più il format Diario del giorno, il giornalista non si allontanerà tanto dalle telecamere Mediaset. Pertanto, Piersilvio Berlusconi ha confermato la presenza del conduttore al programma in onda su Rete 4 in merito al quale si occuperà del “coordinamento redazionale“.

Andrea Giambruno: è finita la relazione con Giorgia Meloni

Per quanto riguarda il fuori onda disdicevole di cui lui stesso si è reso protagonista, un episodio del genere ha sancito la fine della sua relazione con Giorgia Meloni. Qualche giorno fa, la premier lo ha annunciato sul suo profilo Instagram con una foto e queste parole: