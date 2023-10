Andrea Giambruno cambia look dopo lo scandalo: ecco come si è mostrato sui social l’ex compagno di Giorgia Meloni

Andrea Giambruno è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del momento. I fuori onda di cui si è reso protagonista l’ex compagno di Giorgia Meloni, resi pubblici dal tg satirico Striscia la Notizia, hanno occupato ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Dopo lo scandalo, il giornalista ha deciso di optare per un cambio look: ecco come si è mostrato sui social.

Andrea Giambruno opta per un cambio look dopo lo scandalo di cui si è reso protagonista nei giorni scorsi. L’ex compagno di Giorgia Meloni è apparso sui social con un nuovo taglio di capelli che non è passato inosservato e che sta facendo chiacchierare le moltissime pagine dei giornali di gossip.

Stando ad alcune fonti vicine al giornalista, il ciuffo era un’ossessione per Andrea Giambruno. Secondo a quanto riferito da molti, si vocifera che nei corridoi di Mediaset alcune colleghe del giornalista scherzavano:

È arrivato il ciuffo di Giambruno?

Stando poi a quanto reso pubblico da Striscia la Notizia, tutti non hanno potuto fare a meno di notare l’amore del giornalista per i suoi capelli.

I capelli sono stata sempre un’ossessione per Andrea Giambruno. In una recente intervista, lui stesso ha rivelato che sono da sempre stati una delle sue più grandi fisse. Ad oggi, però, dopo quello che è successo, l’ex compagno di Giorgia Meloni ha deciso di darci taglio e cambiare completamente look dopo quello che è successo.

Dopo lo scandalo di cui si è reso protagonista, Andrea Giambruno non ha ancora rotto il silenzio in merito ai fuori onda resi pubblici da Striscia la Notizia. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se il giornalista darà spiegazioni su quanto successo.