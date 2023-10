Andrea Giambruno, parla il suo barbiere: “Come sta? Non sembra provato”

Dopo lo scandalo mediatico in cui è finito, Andrea Giambruno non sembra provato e non sembra mostrare alcun segno di frustrazione. A fare una tale dichiarazione è stato il suo barbiere Gennaro Capasso il quale ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera”. Scopriamo insieme che cosa dichiarato nel dettaglio.

Nel corso degli ultimi giorni, non si fa altro che parlare del fuori onda disdicevole di cui Andrea Giambruno si è reso protagonista a Striscia la notizia. Le frasi sessiste pronunciate dal giornalista hanno sancito la separazione definitiva con Giorgia Meloni. Tuttavia, sembra che l’ormai ex conduttore di Diario del giorno stia andando avanti in modo normale con la sua vita.

Pertanto, di recente si è recato dal suo barbiere di fiducia per fare un cambio look. A dichiararlo è stato il parrucchiere Gennaro Capasso in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”:

Mi ha detto che glielo avevano tagliato in Mediaset ma che non gli piaceva, quindi mi ha chiesto di sistemarglielo. Andare dal barbiere è un momento privato, una sorta di confessionale..

Non è tutto. Il barbiere ha raccontato anche lo stato d’animo del giornalista precisando di non aver intravisto nessun segno di tristezza o frustrazione:

Era tranquillo come sempre, un cliente normale. Non sembrava provato. Se dovesse cadere il mondo, a lui basterebbe fare un passo di lato per non essere toccato.

Andrea Giambruno: la separazione con Giorgia Meloni

Per quanto riguarda la separazione tra Andrea Giambruno e Giorgia Meloni, ad annunciarla è stata la premier attraverso una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Invece, a parlare di quanto accaduto dopo la rottura, è stato il settimanale “Chi” il quale ha pubblicato alcuni scatti della premier e dell’ormai suo ex compagno. Queste sono le parole che si leggono sulla rivista: