Giorgia Meloni e Andrea Giambruno, emerso un clamoroso retroscena: “La Premier sapeva dei fuorionda da un mese”

In questi giorni sta facendo molto discutere la fine della storia d’amore tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno. In seguito ai fuori onda pubblicati da Striscia la Notizia, la Premier ha annunciato la fine della relazione con il suo compagno. In queste ore sono emerse delle clamorose indiscrezioni che stanno facendo il giro del web. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme di cosa si tratta.

Queste sono state le parole con cui la Premier ha annunciato la fine della storia d’amore con Andrea Giambruno:

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra. Le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto.

E, continuando, Giorgia Meloni ha poi aggiunto:

Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo. Ps. tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che, per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua.

Come già anticipato, in queste ore è emerso un retroscena bomba in merito ai fuori onda di cui si è reso protagonista Andrea Giambruno e che Striscia la Notizia ha reso pubblici. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, pare che Giorgia Meloni sapesse già dei fuori onda del compagno. Il giornale ‘Repubblica’ ha infatti rivelato che la Premier, circa un mese fa, avrebbe avuto un incontro con Pier Silvio Berlusconi. Tra i tanti argomenti trattati durante il meeting, ci sarebbe stato anche il fuori onda di cui si è reso protagonista Andrea Giambruno.