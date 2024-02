Andrea Giambruno rompe il silenzio su Giorgia Meloni dopo la separazione. Le sue parole spezzano il cuore

Ritorna a parlare della sua ex, la compagna con cui ha avuto anche una bambina, ma che ha perso per alcuni audio fuori onda diffusi. Per Andrea Giambruno Giorgia Meloni rimarrà sempre la persona più importante della sua vita. Lo è stato nel passato, lo è oggi e lo sarà sicuramente nel futuro. In merito alla figlia, lui spera che possa sempre pensare che suo papà è una brava persona.

Per la prima volta il giornalista parla della rottura con la compagna. L’occasione è la presentazione del nuovo libro di Candida Morvillo al Teatro Manzoni di Roma. L’ex conduttore di Diario del Giorno si è visto sbattere la porta in faccia dopo l’uscita di alcuni fuorionda in cui aveva degli atteggiamenti poco consoni con delle colleghe dietro le quinte.

Per la prima volta Andrea Giambruno parla della ex compagna, la premier Giorgia Meloni. Era stata lei a lasciarlo, dopo che i suoi interventi erano diventati di dominio pubblico. Ovviamente sono rimasti in contatto, dal momento che insieme hanno avuto una bambina. E il pensiero del giornalista va anche alla piccola Ginevra.

“Per me Giorgia è stata, è e sarà la persona più importante della mia vita, e questo prescindere dal fatto che abbiamo fatto una famiglia insieme. Lo sarà sempre perché per me è una persona fantastica. È stata, è e sarà sempre la persona più importante per me”.

Lui spera anche di essere un buon papà per la figlia Ginevra:

“Io un bravo papà? Non per merito mio, spero che prenda dalla madre”.

E poi aggiunge:

“Nel momento in cui sei un esempio per loro e gli hai spiegato ciò che è bene e ci che è male, poi devono essere lasciati liberi di andare. Io credo che la mela non caschi mai troppo lontana dall’albero”.

Andrea Giambruno, addio a Giorgia Meloni: come ha superato lo scandalo

Alle domande, il giornalista risponde sottolineando come è riuscito a venire fuori da una situazione decisamente imbarazzante.

“Non sono un supereroe, tutti abbiamo avuto problematiche ma poi ho trovato la forza di superarle. E bisogna insegnare ai propri figli che i problemi ci sono ma vanno superati. Quando siamo piccoli tendono a giudicare i genitori, io spero che mia figlia un domani mi possa giudicare per tutto il bene che le ho dedicato. Sono una persona per bene, questo ci tengo a rimarcarlo e spero che mia figlia lo sappia”.