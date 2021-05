L’intervista rilasciata da Cecilia Rodriguez nel salotto di Tommaso Zorzi non è di certo passata inosservata. La modella argentina ha messo tutti nel pentolone bollente: da Giulia Salemi a Andrea Iannone, per non parlare di Francesco Monte e suo fratello Jeremias.

Ma cosa sta succedendo davvero? A lanciar la bomba è stata la sorella minore di Belen Rodriguez che ha commentato il gelo in studio tra lei e Giulia Salemi, la bella argentina ha spiegato il motivo per cui tra lei e la fidanzata di Pierpaolo Pretelli non scorre buon sangue:

Ho visto una ragazza che aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma aveva detto qualcosa a Iannone, che lo chiamava, quindi ho fatto due più due. Insomma, non abbiamo litigato, ma abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo.

A queste pesanti accuse ha replicato proprio il diretto interessato, Andrea Iannone. Il motociclista ha avuto una storia piuttosto seria con Belen Rodriguez, ma sembra che di Giulia Salemi non ne ha mai voluto saper nulla. Sui social il pilota ha scritto:

Non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè.

A questo sproloquio è intervenuto anche Pierpaolo Pretelli, il concorrente del Grande Fratello VIP ha pubblicato un post su Twitter piuttosto enigmatico, ma i fan non hanno dubbi: ha voluto difendere la sua Giulia. Con una breve e coincisa frase lascia intendere molto: “Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se..”

Al momento l’unica a tacere è l’influencer persiana che sembra volersi tenere lontana dalle polemiche. Insomma, dove starà la verità? I dettagli emergeranno preso.