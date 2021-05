Cecilia Rodriguez ospite da Tommaso Zorzi ha raccontato la verità dietro al suo rapporto con Giulia Salemi. Il gelo nello studio dell’Isola dei Famosi tra le due è stato evidente, in molti hanno pensato che dietro la freddezza delle due showgirl ci fosse Francesco Monte.

Ma a quanto pare non è così, o almeno, la storia di Francesco Monte c’entra solo in parte. Dietro al loro quasi litigio ci sarebbe un’altra verità: sembra infatti che Giulia Salemi abbia avuto anche un flirt con il fratello delle Rodriguez.

Intervistata da Tommaso Zorzi, la ragazza ha spiegato che in quel periodo c’era anche una simpatia con Andrea Iannone, anch’esso ex fidanzato della bella sorella maggiore: insomma un vero e proprio intreccio.

Posso raccontare la verità? La raccontiamo dai, la verità è che all’inizio sì tutto bene, poi è successo che ma non che si sia fidanzata con Francesco Monte che era il mio fidanzato, però una che ti dice amica amica.. cioè è vero non mi poteva fare una telefonata perché era al Grande Fratello, ma per me non sono cose che si fanno.