Andrea Iannone scontro con Selvaggia Lucarelli: “esci con me, ti do una gioia”

Andrea Iannone è stato eliminato da Ballando con le Stelle, ma la sua uscita è stata tutta fuorché di classe. Il pilota, infatti, ha battibeccato duramente con Selvaggia Lucarelli.

Se Carolyn Smith ha infatti trovato la sua esibizione molto bella, non è stata dello stesso parere Selvaggia Lucarelli che non ha trovato il ragazzo per niente sorprendente.

Andrea Iannone non ha preso per niente bene le critiche e ha ribattuto:“Diamo il suo momento anche a Selvaggia, visto che le vanno tutti contro ogni giorno, persone, media, giornali. Sempre nei casini la gente contro di lei poverina dai, io le voglio bene, le do un bacio. La invito a cena se vuole. Ti è mancato lo stupore? Se esci una serata con me ti garantisco che ti stupirò. Ma stupita per davvero, non si è mai lamentata nessuna, regalo la gioia”.

L’opinionista non ha raccolto la provocazione ed è stata molto elegante nella risposta: “Adesso però voglio dire una cosa. Perché venite qui a fare Ballando sapendo che vi giudicherò anche io o pure Mariotto? Chiedete nel contratto che ci sia soltanto Carolyn Smith“.

