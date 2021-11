A poche settimane dall’inizio di Ballando con le Stelle sono già in scesi in campo anche gli avvocati. Chi sono i protagonisti del prossimo e presunto scontro in tribunale? Selvaggia Lucarelli e Morgan.

I due si sono punzecchiati durante l’ultima puntata, il cantautore, in realtà, è stato preso di mira dalla giuria dopo che lui ha rivolto loro parole poco carine sul loro ruolo di giurati. Poco dopo, la giornalista, ha pubblicato uno screen di un messaggio che hai ricevuto proprio da Morgan.

Morgan, ospite da Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, ha rivelato di avere del risentimento nei confronti di Selvaggia, i termini che ha usato non sono certamente leggeri:

Selvaggia Lucarelli? C’è una falla di base. Può capitare che qualcuno dica qualcosa fuori dalle righe, ma è imbarazzante il fatto che sia lì, non è indicata. La materia è precisa: è come sapere il latino o non saperlo, non puoi barare. Lei non ha competenze in ambito artistico e non ha cultura dell’arte, è imbarazzante per me vedere la sua difficoltà. Certo che io dovrei tacere, ma quando c’è in gioco la passione ti girano pure le palle a vedere una persona incompetente vedere che ti giudica. E’ uno show televisivo, la materia è spettacolo, significa intrattenere.