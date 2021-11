Il percorso di Andrea Nicole ad Uomini e Donne sta proseguendo a gonfie vele. La ragazza aveva timore che nessuno sarebbe sceso per lei e invece per il momento continua a conoscere i suoi corteggiatori.

Della vita privata di Andrea Nicole si sa davvero molto, ma riguarda tutto la sua sfera intima. Da quando aveva 18 anni ha infatti iniziato il percorso di transizioni.

La ragazza ha anche un fratello di sei anni più grande, William, che ha rivelato di non essere stato messo al creme del percorso di transizione della sorella e non sapeva che avesse iniziato a prendere gli ormoni.

La decisione è stata presa dai genitori che hanno preferito non parlarne e di tenerlo all’oscuro, il ragazzo ha spiegato perché: “La paura della mia reazione da parte di Andrea e la vergogna da parte dei miei ha fatto sì che scoprissi tutta la verità quasi a metà del percorso.“

William però si dice contento di questa situazione perché come tutti i fratelli maggiori vuole la felicità della sorella. Ovviamente, anche lui ha avuto i primi dubbi e preoccupazioni:

Ora sono contento per lei, perché è quello che desiderava. All’inizio mi spaventava l’idea che le persone, ascoltando la sua storia, potessero non capirla e che potessero scagliarsi contro di lei con cattiveria. Con sei anni di differenza non abbiamo vissuto le stesse storie, ma ciò non toglie che siamo legati profondamente. L’ho sempre lasciata libera di camminare con le sue gambe, così come faccio con chiunque altro. Se qualcuno fa uno sgarro alle persone che amo, però, divento come un orso che protegge i suoi piccoli.