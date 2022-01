Andrea Nicole è tornata sui social dopo l’esperienza a Uomini e Donne. La ragazza è stata la prima tronista trans della storia del programma, Maria De Filippi ha sempre raccontato la sua storia con orgoglio e l’ha accolta nel programma con tanto amore.

Anche lei però, come anche altre ex tronista, ha violato le regole del programma vedendo Ciprian la sera prima della scelta senza farlo sapere alla redazione.

Ciprian è stata poi la sua scelta, ma Gianni Sperti e Tina Cipollari non hanno preso bene la situazione e hanno criticato fortemente la ragazza e ora lei ha replicato:

Gianni e Tina? Ognuno è libero di pensare ciò che vuole, nel rispetto della persona che ha di fronte. Non so se ci sia un modo per fare loro cambiare idea. Se mi sono pentita di quanto abbiamo fatto? Col senno di poi si rifarebbero un sacco di cose in modo diverso e talvolta anche migliore. La verità è che, nel momento in cui ricevi una dimostrazione d’amore così grande e così inattesa, lasci da parte tutto. Il cuore vince sulla ragione e non vedi altro che l’uomo che ami.