Tina Cipollari replica alle dichiarazioni di Giucas Casella sulla presunta notte trascorsa assieme

Tina Cipollari replica alle dichiarazioni di Giucas Casella sulla presunta notte trascorsa insieme a lui. La messa in onda delle prossime puntate di UeD dovrebbe ripartire regolarmente dopo il 2 di Gennaio. Dalle anticipazioni si scopre che dopo la pausa si riparte alla grande, con il Trono Over della storica dama del parterre femminile Gemma Galgani.

La donna ha intrapreso una conoscenza con Leonardo, e si capirà un po’ di più su come sta andando questo nuovo flirt. Poi si passerà alla presentazione del nuovo tronista, Luca Salatino e delle corteggiatrici che scenderanno per l’appuntamento al buio. Ma arriva una notizia scottante su Tina Cipollari e le dichiarazioni rilasciate dal concorrente del Grande Fratello Vip, Giucas Casella, su di lei.

Le dichiarazioni ancora non confermate raccontano che durante la registrazione di UeD, Maria De Filippi a quanto pare avrebbe chiesto all’opinionista delucidazione inerenti ai racconti fatti dal mago Casella, su di lei e la notte di fuoco trascorsa insieme. Il gieffino ha infatti dichiarato a Patrizia De Blank, di aver avuto una frequentazione con l’opinionista all’epoca del reality “Il Ristorante”.

Tina Cipollari replica a tale dichiarazione sul settimanale “Vero”. Sulle sue presunte notti con Giucas Casella dice: “Che ti devo dire? Io non mi sento di smentire. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e non mi sono accorta”. Una replica che è una evidente smentita ironica. Giucas, come ormai in molti sanno, gioca spesso sul suo passato e non perde occasione per dichiarare al pubblico sempre nuove e impensabili amanti che però, puntualmente, non ricordano ciò che il mago racconta.

La prima tra tutte fu Katia Ricciarelli che, giocando sull’accaduto, dichiarò ad Alfonso Signorini di non ricordare nulla della notte di fuoco trascorsa con il coinquilino, perché forse sotto l’effetto dell’ipnosi. Ma Casella non si lascia scoraggiare: continua a snocciolare nomi importanti e delle volte più che improbabili, velati sempre da un sorriso sornione.