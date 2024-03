Gioia immensa per una delle coppie giovani più amate d’Italia, quella formata dall’attrice Beatrice Arnera e la web star e comico Andrea Pisani. Dopo mesi di trepidante attesa i due sono diventati genitori per la loro prima volta. Come hanno sempre fatto, anche questo bellissimo annuncio hanno deciso di farlo con simpatia. Le parole dei due neo genitori sui social.

Credit: andreapanpers – Instagram

Chiunque si ritrovi a ‘scrollare’ reels su Instagram si sarà, almeno per una volta, imbattuto in uno dei tanti video che questa giovane, bellissima e simpaticissima coppia ha pubblicato negli ultimi anni. Si tratta di Beatrice Arnera e Andrea Pisani.

Lei, Beatrice, è un’attrice nata nel 1995 ad Acqui Terme, in Piemonte, che si è avvicinata al mondo della musica e dello spettacolo in generale grazie a sua mamma, la cantante lirica Silvia Gavarotti. Recentemente è apparsa nella serie Netflix ‘Odio il Natale’ e nella fiction Rai ‘Un passo dal cielo’.

Credit: andreapanpers – Instagram

Lui, Andrea, è un comico, famoso per far parte del duo PanPers, che ha esordito sui palchi dei noti programmi Zelig e Colorado nel 2008, e poi diventato anche lui attore, recitando in diversi film comici degli ultimi anni.

Credit: andreapanpers – Instagram

Sono insieme da circa tre anni, Andrea e Beatrice, e qualche mese fa con un simpatico video annunciavano al mondo social che ben presto da due sarebbero diventati tre. A quel video ne sono seguiti altri, sempre in tema comico. Come quello del gender reveal party, in cui il prossimo neo papà calciava un pallone dal quale usciva una polvere bianca e Beatrice che gioiva nello scoprire che il suo bebè era “fluido”. “Basta che sia sanu”, avevano scritto in didascalia.

In realtà si trattava di una bimba, che è venuta al mondo proprio quest’oggi. La sua mamma e il suo papà sono al settimo cielo, ma per annunciare la sua nascita hanno mantenuto la linea comica anche questa volta. Nella foto postata si legge un foglio su cui Beatrice ha scritto: