Senza alcuna ombra di dubbio Anna Maria Barbera è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Dopo aver trascorso tanti anni lontana dal mondo dello spettacolo, adesso la comica torna sul palco di Zelig 2021. Ma perché la donna aveva preso le distanze dalla luce dei riflettori? Scopriamolo insieme!

Anna Maria Barbera è stata una dei personaggi più amati e stimati da tutto il pubblico di Zelig. Qui la donna ha iniziato la sua carriera nell’anno 2002 interpretando il personaggio di Sconsy e conquistando tutta la simpatia dei pubblico italiano. Nel corso del tempo poi qualcosa cambiò e la comica decise di allontanarsi dalla televisione. Ecco tutti i dettagli.

Anna Maria Barberi è nata a Torino ma ha origini pugliesi. Conosciuta per aver interpretato il ruolo di Sconsy a Zelig, la carriera della donna è iniziata nell’anno 2002. Poi i successi non sono tardati ad arrivare: nel 2003 fu chiamata a condurre Scherzi a Parte con Manuela Arcuri e Teo Teocoli e in seguito Striscia La Notizia con Luca Laurenti e Alessandro Benvenuti.

Non soddisfatta dei suoi successi e della sua popolarità Anna Maria Barbera è entrata a fare parte del cast di “Il Paradiso all’improvviso”, il film a cura della regia di Leonardo Pieraccioni. Tuttavia, improvvisamente un dramma accaduto nella sua vita costrinse la donna ad allontanarsi dalla televisione.

A causare l’assenza della comica nel mondo delle spettacolo è stato un momento difficile ha dovuto affrontare. Lei stesso aveva fatto questa dichiarazione in un’intervista a Domenica In facendo riferimento ad un lutto in famiglia e alle condizioni di sua madre ma senza scendere troppo nel dettaglio:

Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio, non è che vanno via. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è una assenza e di una presenza quando c’è una forte sofferenza. Nel rispetto di tutti, e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico. “Cara mamma, tutto apposto!”.

Durante un’intervista al settimanale Gente, Anna Maria Barbera ha anche raccontato un dettaglio circa la sua vita privata. Per il suo ex compagno, dopo averla messa incinta, la donna fu costretta a fare una rinuncia per amore dei sua figlia Charlotte: