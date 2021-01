Andrea Roncato attacca Stefania Orlando: “Se dico tutte le verità sono cavoli”

Torna a parlare Andrea Roncato. Stefania Orlando è una delle concorrenti di punta del GF Vip. La conduttrice si trova all’interno della casa ormai da 4 mesi. Stefania, infatti, ha varcato la porta rossa all’inizio del programma, e la reclusione comincia a pesare sui nervi. Come se non bastasse, negli ultimi giorni Stefania aveva ricevuto dei video che l’avevano molto segnata. Nelle clip mostrate alla conduttrice, si vede il suo ex marito dire su di lei parole crude e inaspettate.

Ma pare proprio che la diatriba non sia finita: ora Andrea Roncato è tornato a scagliarsi contro la sua ex compagna. Sono molti i fans che hanno criticato il comportamento di Roncato, ma lui non demorde.

Per Andrea le colpe sono sue come della Orlando, e ci tiene a fare alcune precisazioni: “Mia moglie non ha mai detto una sola parola su Stefania, non diciamo ca**ate. E’ la Orlando che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure, gelosa di che?”.

Roncato parla, ovviamente, della sua attuale compagna. Poi, Andrea ha nuovamente puntato il dito contro Stefania Orlando, parlando ancora del loro rapporto ormai terminato:

“Sono stanco di prendermi tutte le colpe per 20 anni, se dico tutte le verità sarebbero cavoli ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. Cominci a dire che è la moglie del povero Simone, ha fatto mille servizi definendosi la ex di Roncato. Quando avevo bisogno per la droga se ne andò e grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con sta storia”.

Ma non finisce qui. Andrea è adirato anche con Barbara D’Urso, che sarebbe la vera responsabile dell’incomprensione: “Questa storia l’ha tirata fuori lei mettendomi in imbarazzo”. Chissà se anche questo sfogo arriverà alle orecchie di Stefania con lo zampino di Alfonso Signorini. La prossima diretta non è molto lontana.