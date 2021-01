Giulia Salemi confessione hot a Stefania Orlando: “Vorrei baciarti, faccio pensieri strani su di te”

È entrata come un uragano a gamba tesa nella casa del Grande Fratello Vip e ora, Giulia Salmi, si fa sempre più largo. Dopo Pierpaolo Pretelli è pronta alla conquista di qualcun altro?

In un simpatico teatrino svolto oggi nei divanetti della casa del Grande Fratello Vip, ha fatto emergere una scottante verità. La ragazza prova un’attrazione anche per Stefania Orlando.

A confessarglielo è stata l’influencer in persona che, senza mezzi termini le ha detto:

Ma sai che io ogni tanto faccio dei pensieri strani su di te? Non lo so bene, però mi piace guardarti. Sei bella, sei anche sexy. Cosa mi salta in mente? Ho anche voglia di baciarti.