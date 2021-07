L’ultima edizione del GF Vip ha avuto senza dubbio dei concorrenti che hanno saputo spiccare e fare del loro meglio. Alcuni, grazie alla partecipazione al reality di Alfonso Signorini, hanno guadagnato una visibilità non indifferente. Sicuramente, l’esperienza nella casa più spiata di Cinecittà ha rimesso l’ex tronista Andrea Zelletta sotto i riflettori.

Il percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi lo aveva portato a scegliere Natalia Paragoni, che è rimasta al suo fianco da allora. Il suo fascino e la sua bellezza sono certamente indiscutibili, tanto che spesso anche alcuni stilisti hanno scelto lui per calcare le loro passerelle.

Attualmente, però, Andrea è molto impegnato nella sua attività da influencer. L’ex tronista ha una fervente attività sui social e recentemente è proprio una foto che lo ritrae ad essere finita al centro del gossip. Sui sui profili social, infatti, il modello ha postato una foto che mette in risalto i grandi cambiamenti che ha subito negli anni.

La coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni è sicuramente tra le più belle del piccolo schermo. Ultimamente, i due si stanno godendo dei momenti di riposo insieme a dei loro carissimi amici, in un clima disteso e carico di romanticismo. I due, per la cronaca, sono stati spesso definiti una delle coppie più hot dell’estate 2021. E sicuramente questo titolo nasce anche dal radicale cambiamento di Andrea Zelletta, che si mostra proprio nel corso di queste giornate di vacanza in maniera stavolta rispetto al passato.

Il modello ha completamente cambiato il suo look: i capelli sono molto più lunghi rispetto a quando ha fatto il suo primo ingresso nel programma. Questo gli ha permesso di concedersi un’acconciatura che non è passata inosservata. Abiti stile hip-hop e treccine a pelle, Andrea sembra riscuotere il favore del pubblico in ogni outfit. Chissà quali altri cambiamenti riserverà per il futuro.