L’abbiamo conosciuta nel lungo percorso a Uomini e Donne e, quasi per caso, ha incontrato Andrea Zelletta. Oggi, Natalia Paragoni è un’influencer affermata e soprattutto molto amata dal pubblico e recentemente è uscita con il suo libro autobiografico “La vita secondo Naty”.

In occasione dell’uscita del libro ha rilasciato un’intervista a Diva e Donna dove ha deciso di mettersi a nudo e raccontare alcuni dettagli della sua vita passata che finora non aveva mai avuto il coraggio di dire.

Ad oggi la conosciamo tutti come la fidanzata di Andrea Zelletta, ma prima di lui la ragazza ha avuto un’altra storia molto importante, quanto pesante. La ragazza ha descritto il suo ex fidanzato come un amore vissuto in modo totalmente sbagliato e che, più volte l’ha fatta sentire fuori luogo:

È stato un amore vissuto in modo sbagliato e che mi ha fatto sentire sbagliata. Ne ho preso coscienza a 19 anni, guardando le mie amiche. Loro potevano uscire vestite in un modo che io non potevo permettermi. Dovevo girare sempre con la testa e lo sguardo bassi.

Ed è proprio durante quella relazione morbosa che la ragazza è anche rimasta incinta. Com’è comprensibile, il bambino non era desiderato tuttavia, seppur molto giovane a soli 20 anni Natalia Paragoni aveva deciso di tenerlo:

“Il desiderio di maternità in me è nato presto. Quando sono rimasta incinta ero felice, ma avevo i paraocchi, non conoscevo bene il mio compagno, ero impulsiva e immatura”.

Ad interrompere quel periodo è stato però un aborto spontaneo molto doloroso che solo oggi confessa: “Purtroppo ho perso il bambino, è stato un dolore immenso“.

Il desiderio di maternità è rimato nella giovane? Al momento la coppia non sembra esser pronta per fare il grande passo, tra poco festeggeranno il loro secondo anniversario e sembrano amarsi come il primo giorno.