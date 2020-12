Andrea Zelletta: “Sono innamorato di Tommaso Zorzi”

Andrea Zelletta confessa il suo affetto e la sua stima per Tommaso Zorzi che però non sembra molto interessato alla loro amicizia

Se in un primo momento Andrea Zelletta sembrava non sopportare troppo Tommaso Zorzi, ora gli equilibri all’interno della casa del Grande Fratello Vip sono totalmente cambiati. Il modello pugliese sembra volersi legare molto di più al coinquilino che però potrebbe non essere della stessa opinione.

Gli equilibri sono cambiati quando Andrea Zelletta è uscito dalla casa e ne ha fatto rientro il 1 novembre. Ora tra varie nomination reciproche i due hanno trovato il modo di chiarire.

Il modello pugliese tempo fa nominò Tommaso Zorzi perché, a sua detta, non gli dedicava attenzioni. L’ultima volta invece è accaduto il contrario: Tommaso ha nominato Andrea perché, a sua detta, non aveva più nulla da dare nella casa

Quando mi chiami Tommy è solo perché hai bisogno. Mi chiedo il perché di questo muro che metti con me. Ho una stima così profonda per te che mi ferisce il tuo atteggiamento. Metti questa distanza con me, eppure credo che potrebbe esserci qualcosina in più tra noi. Tu hai dei nomi che sono importanti per te, il resto fai terra bruciata e non calcoli più di tanto.

Queste erano state le sue parole all’epoca. Oggi, il ragazzo confidandosi con gli altri inquilini ha rivolto bellissime parole all’influencer venticinquenne.

Mi sono innamorato intellettualmente di Tommaso. Lui è una persona che quando parla non ti lascia con qualcosa di banale. Non apre bocca per dare fiato. Ma non è importante solo al scuola o la laurea, guarda Francesco. Io qui dentro ho una fame di conoscenza.

Ovviamente, il ragazzo ha specificato che per lui il termine “innamorato” consiste nell’essere affasciato dalla cultura, dall’esattezza e dal carisma del coinquilino.

Tommaso ha conquistato proprio tutti con questo suoi savoir-faire. Insomma, forse Zelletta cerca nelle attenzioni di Tommaso anche un conforto per la situazione delicata che sta vivendo con la sua fidanzata Natalia Paragoni?

Domani in puntata probabilmente ogni dinamica sarà chiarita. E a noi, non resta che attendere!