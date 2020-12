Tommaso Zorzi: un regalo speciale per Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti e Tommaso Zorzi sono la coppia di influencer più amata. Incredibilmente amici, quasi inseparabili, sono conosciuti per i simpaticissimi video che pubblicano sui social. Eppure pare che il loro rapporto abbia appena raggiunto un punto di rottura. Ma come è arrivato alla crisi il rapporto con quella che Zorzi ha sempre definito la sua migliore amica?

È davvero difficile, per l’influencer, mantenere privati alcuni aspetti della sua vita. Soprattutto ora che Zorzi è nella casa del GF Vip, tutti i riflettori sembrano essere su di lui.

Tommaso Zorzi e il rapporto con Aurora

Il rapporto con Aurora è sempre stato molto discusso sui social, specie nel corso del primo lockdown. In quei periodo, il rapporto tra i due amici si è iniziato ad incrinare. A rendere palese questa rottura è stato il fatto che non sono più stati pubblicati video dei due insieme.

Questo ha dato a tutti i fan un campanello d’allarme. La notizia della rottura si è subito fatta strada, ma la conferma è arrivata solo ora. Tutti i fan ne sono rimasti profondamente rattristati. Aurora, ormai, sembra aver dimenticato completamente Tommaso, e viene spesso fotografata con il suo nuovo fidanzato Goffredo Cerza.

Ma non è la prima volta che i due si allontanano per poi riavvicinarsi. Spesso i due litigano, facendo pensare ad una rottura definitiva. Eppure, in qualche modo il loro rapporto riesce a rinascere. Questo è soprattutto grazie alla spiccata capacità di Tommaso di farsi perdonare in un modo decisamente costoso.

Infatti, di solito per chiedere scusa Tommaso Zorzi fa alla sua amica dei regali preziosi e con prezzi da capogiro. Un esempio? Delle Louboutin speciali. Un regalo di una certa classe, che fa onore l’influencer. I fan si augurano che presto i due possano porre fine alle loro divergenze e trovare un punto d’incontro per far rifiorire la loro splendida amicizia.