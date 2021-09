È passato quasi un anno dall’entrata di Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello Vip 5. Il ragazzo, solo oggi, torna a parlare di un episodio che l’ha riguardato e che forse farà arrabbiare molto gli autori e il conduttore del reality.

Ospite nel programma di Gaia Zorzi e Giulia Salemi, al Gf Vip Party, il ragazzo ha parlato del perché l’anno scorso è uscito per qualche giorno dalla casa del Grande Fratello. Croccantino ha svelato:

“Sono stato in uno stabile qui vicino, non mi hanno permesso di vedere la puntata, ma mi hanno dato un libro per passare il tempo. Era una mia questione di salute… Ho avuto paura”.

I commenti sono presto arrivati:

Non è che ci vuole la scienza comunque: il tampone veloce che fanno di solito è uscito positivo ad Andrea e hanno dovuto fare il controllo col prelievo per benee ha dovuto attendere i 2 gg del risultato. Era un falso positivo. Ma il covid non so perché è argomento proibito.

E a questo punto, il fidanzato di Natalia Paragoni, ha raccontato tutto nei minimi dettagli:

Io ve lo dico, svuoto il sacco, anche se ora magari gli autori mi chiameranno ‘ehi pezzo di m***a non dovevi dirlo!’, ma va beh. Sono stato in un camper/roulotte, che forse neanche riuscivo nemmeno ad alzarmi perché sono un pochettino alto e non riuscivo a stare in piedi. Praticamente c’era una guardia lì per controllare se io scappassi. Ma io, lo sapete bene, tutto potevo fare tranne che scappare. La guardia si faceva i fatti suoi, parlava al telefono e stava lì su Instagram. Io chiuso con la tendina che appena la aprivo c’era lui che mi diceva ‘stai dentro, stai dentro’. Fatto sta che poi alla fine sentivo quello che diceva, mi mettevo lì a origliare, perché a parte un libro non avevo nient’altro.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: