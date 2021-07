Fiori d’arancio per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? L’indiscrezione

Fiori d’arancio per Andrea Zelletta e Natalia Paragoni? É di questi giorni la notizia secondo cui una delle coppie più famose di Uomini e Donne avrebbe scelto la data delle nozze. La notizia è stata lanciata da Amedeo Venza il quale ha fatto sapere che la coppia è pronta a celebrare i fiori d’arancio.

Amedeo Venza ha lanciato un importante gossip riguardo una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Secondo il blogger, infatti, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni avrebbero scelto la data per celebrare i fiori d’arancio. Stando a fonti vicine alla coppia, Amedeo Venza ha rivelato che Andrea e Natalia pronunceranno il fatidico sì nel 2022.

Nonostante le voci sul gossip in circolazione, i diretti interessati non ancora confermato né smentito la notizia. Tutti i fan della coppia sono a conoscenza del grande desiderio di Andrea e Natalia di convolare a nozze. Qualche tempo fa la stessa Natalia aveva mostrato ai followers l’anello di fidanzamento a lei donato da Andrea Zelletta.

Dopo la circolazione della notizia, molti sono coloro impazienti di scoprire qualcosa di più riguardo la presunta data dei fiori d’arancio. Intanto Andrea e Natalia si mostrano sui social più uniti e innamorati che mai. Tempo fa la coppia ha svelato il grande desiderio di diventare genitori.

Queste sono state le loro parole a riguardo:

Noi ci stiamo pensando spesso, ma abbiamo prima voglia di avere una base solida […] Vogliamo diventarci da giovani e visto che Natalia mi ha preso un cane per responsabilizzarmi, stiamo facendo prove tecniche da genitori.

Attualmente Andrea Zelletta e Natalia Paragoni vivono insieme. Come già scritto, la coppia non ha ancora dichiarato nulla riguardo la presunta data dei fiori d’arancio. Sul web, però, i fan della coppia sono impazienti e non vedono l’ora di saperne di più. Aspettiamo anche maggiori informazioni riguardo la presunta data delle nozze tra Andre e Natalia.