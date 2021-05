Andrea Zelletta svela i retroscena nel bagno del Grande Fratello VIP

Il luogo sacro di Andrea Zelletta nella casa del Grande Fratello VIP era sicuramente il bagno, come più volte ribadito da lui, ironicamente, il ragazzo ha passato diverso tempo lì dentro… Solo oggi, il concorrente ribattezzato croccantino, ha deciso di dire tutta la verità.

Com’è noto, il bagno è l’unico posto in cui i ragazzi non sono tenuti sotto controllo dalle telecamere e potevano, quindi, lasciarsi andare a momenti un po’ più intimi (se così possiamo chiamarli).

Data l’opportunità Andrea Zelletta ha colto più volte il momento, solo oggi però svela che in realtà, anche lì i concorrenti sono tenuti d’occhio. Come più volte ribadito dai concorrenti uomini del reality: è difficile resistere agli istinti!

Devo dire che c’è una cosa che mi vergogno di aver fatto. Fa un po’ ridere e mi è successa dentro il Grande Fratelli Vip, poco tempo fa. Questo segreto riguarda il bagno. Dovete sapere che quella casa del GF è piena di telecamere. C’è la telecamere anche in bagno, è piccola in alto e ti guarda. In pratica eravamo osservati anche in quella stanza, ma dallo staff del programma, quindi autori e produzione. Si tratta di una telecamera di sicurezza.