Andrea Zelletta: vittima di aggressione e tentato furto

Per i volti storici di UeD sono giorni davvero sfortunati. Dopo la brutta avventura subita da Tina Cipollari, anche Andrea Zelletta ha vissuto un’esperienza molto simile. La bionda opinionista del dating show targato Mediaset, infatti, ha subito un furto appena pochi giorni fa: in un bar di Roma, un cliente abituale ha rubato la borsetta di Tina.

Fortunatamente il malintenzionato è stato subito individuato e consegnato alla giustizia, ma pare che un evento simile sia accaduto anche ad un altro volto importante di UeD, nonché protagonista della scorsa edizione del GF Vip. Parliamo di Andrea Zelletta. Tre uomini, non ben identificabili, si sono avvicinati al modello tarantino con l’intento di sottrargli il borsello. Non solo! Nella giornata di ieri un passante avrebbe anche tentato di aggredire Zelletta.

Insomma, un periodo decisamente sfortunato. A parlarne è lo stesso Andrea Zelletta, con queste parole: “Vi racconto due cose che mi sono successe in questi giorni. Una settimane fa scendo di casa, erano le 9 di mattina e dovevo andare in agenzia a ritirare un pacco. Mentre stavo per entrare in macchina si avvicinano tre uomini, cercano di aprirmi lo sportello e di rubarmi il borsello che avevo appoggiato sul cruscotto”.

“Per fortuna che ho avuto la prontezza di chiudere lo sportello e mettere la sicura. E per fortuna sono scappati. Ieri sera è successa un’altra cosa. Sono dovuto scendere a portare il cane a fare i bisogni. Vedo in lontananza un uomo che si avvicinava e barcollava. Io mi sono detto vabbè, visto che era più di là che di qua, entro dentro il portone. Mentre entro dentro il portone lui si avvicina al portone e inizia a dare calci e pugni contro la vetrata del portone, quasi stava rompendo il vetro”.

“Noi abitiamo vicino alla stazione Centrale e la zona sta peggiorando sempre di più, non è affatto raccomandabile. Per questo io al Grande Fratello Vip ero in pensiero per Natalia, perché qui è sempre peggio”. Sicuramente, oltre alla zona, sarà sicuramente anche la fama e la notorietà hanno contribuito a questa piccola serie di sfortunati eventi.