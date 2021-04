UeD: Tina Cipollari non è presente in studio

Tina Cipollari non è presente in studio. L'opinionista è in collegamento

L’entusiasmante episodio di UeD andato in onda ieri ha visto ancora una volta Gemma Galgani sotto i riflettori. La dama torinese ha incontrato nuovamente Nicola Vivarelli. Il giovane ufficiale della Marina è rientrato nel programma alla ricerca di una partner che sia giusta per lui, dopo un’assenza di diversi mesi.

Per commentare il rapporto tra questa storica presenza nel dating show e Vivarelli, è naturalmente Tina Cipollari. L’opinionista però misteriosamente, non si trova in studio, ma collegata. L’opinionista non è in studio e non vuole svelare il motivo. Indossando un bellissimo abito da sera, make-up e capelli perfetti, Tina in collegamento non ha potuto fare a meno di criticare la sua rivale di lunga data Gemma Galgani.

Quando Maria de Filippi le ha chiesto perché fosse assente, facendo dell’ironia sulla possibilità che si fosse ritrovata ai domiciliari, Tina ha sorriso e ha risposto la battuta diplomaticamente. Questo evento misterioso ha attirato i telespettatori, sempre in prima linea per sottolineare l’assenza della mitica bionda sui social media. Sebbene Tina Cipollari non sia presente, è comunque parte integrante della performance eseguita da Gemma Galgani. Le due si scontrano da lontano, ciascuna ferma nelle sue convinzioni.

Dopo che Tina ha visto l’esterna di Nicola e Gemma, durante la quale il giovane ha ribadito il suo rispetto e l’amicizia per Gea, ha commentato in modo chiaro e critico: “Lei sarebbe andata avanti ed è rimasta male di fronte alla decisione di Nicola di portare avanti solo una conoscenza amichevole”. Nel video registrato da Gemma Galgani prima dell’episodio, la torinese attacca Tina, convinta che l’opinionista è gelosa di lei. Gelosa delle sue frequentazioni, ma, cosa più importante, gelosa del fatto che ogni volta che riesce ad andare oltre ogni delusione.

A quanto pare Gianni Sperti è dalla parte di Tina, ed ha condannato Gemma e le sue scelte dettate dall’emotività, per non dimenticare le continue accuse all’opinionista ritenuta causa della fine delle sue storie. Lo studio di UeD si spacca in due, così come i social. Molte persone supportano ancora la dama e il suo desiderio spontaneo di trovare il vero amore. Anche se molti altri sono stanchi di vedere le vicissitudini della donna.