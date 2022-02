Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono sempre più complici e innamorati tanto da far sognare i loro fan in una possibile proposta di matrimonio in tempi brevi. A convincere i propri follower di questa grande possibilità sempre più vicina è la stessa ex gieffina.

L’attrice al timone delle famose dirette di Casa Chi, ha mostrato un meraviglioso anello di fidanzamento ricevuto dal suo fidanzato. Una storia d’amore che sta facendo sognare moltissimi utenti social che ormai da più di un anno seguono la vita di Rosalinda e di Zenga.

Entrambi ex concorrenti del Grande Fratello Vip, si sono innamorati tra le quattro mura della casa più spiata d’Italia mostrando i loro primi baci e le prime discussioni. A distanza di circa due anni la coppia sta vivendo il loro amore felice e spensierato che presto, potrebbe trasformarsi in un matrimonio.

Rosalinda Cannavò mostra l’anello di fidanzamento

Le prime anticipazioni in merito alla puntata di Casa Chi, svelano il regalo che Zenga ha donato con immenso amore alla sua compagna Rosalinda. Quest’ultima infatti, è pronta a mostrare il bellissimo anello di fidanzamento durante la puntata scatenando le tantissime reazioni dei suoi fan.

Andrea Zenga ha deciso di sorprendere la nota attrice con un bellissimo regalo per festeggiare il loro primo anno d’amore. Sarà proprio la coppia a rivelare alcuni dettagli inediti di questo momento magico e indimenticabile.

Si tratta di ‘una vera con sedici brillante’ si legge dalle prime indiscrezioni emerse. Un vero e proprio regalo donato a Rosalinda durante la loro romantica vacanza a Firenze. La scelta di Andrea Zenga ha scatenato tantissime supposizioni e domande in merito ad un possibile matrimonio imminente. Per ora né Andrea né Rosalinda hanno smentito le tantissime indiscrezioni e i desideri dei fan che, vorrebbero presto le nozze.