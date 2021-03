Andrea Zenga: il fratello Nicolò rivela cosa ne pensa della storia con Rosalinda Cannavò

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno iniziato la loro relazione tra le mura del GF Vip. Certo, non è stato affatto facile: Rosalinda era fidanzata quando è entrata nella casa di Cinecittà. Dopo vari momenti di dubbio e di crisi, però, la Cannavò è riuscita a seguire il suo cuore, decidendo di unirsi a Zenga. Dalla fine del reality, i due convivono nella casa a Milano di lui.

Ovviamente, sono iniziate anche le presentazioni ufficiali. Rosalinda infatti ha conosciuto già la madre di Andrea e ora, finalmente, è riuscita ad incontrare di persona anche Nicolò Zenga, fratello di Andrea. Nicolò ha anche avuto modo di commentare questo amore nato sotto i riflettori, durante la sua ospitata a Domenica Live.

In effetti, Rosalinda e il fratello di Andrea si sono conosciuti proprio dietro le quinte del programma. Ecco le parole di Nicolò: “Guarda Barbara l’ho conosciuta proprio adesso. Non avevamo modo di vederci. Lei vive qui con Andrea, io invece tra Osimo e Roma per il mio lavoro e sono spesso in giro. Ci siamo appena incrociati”.

“Empaticamente mi ha fatto una bella impressione, perché vedo mio fratello felice. Sono sicuro che ci sarà modo di conoscerci meglio, poi è bellissima. Vedo Andrea felice e sono contento per lui”. Insomma, un riscontro più che positivo. Dopodiché, Nicolò ha commentato anche la riunione con il padre, con il quale aveva un rapporto abbastanza burrascoso.

“Non ci vedevamo dal matrimonio di Jacopo. Adesso ci siamo rivisti in privato dopo molti anni e all’inizio c’è stata tensione. Papà poi ha stemperato subito tutto con le sue battute. Siamo stati un paio d’ore noi tre da soli insieme. Abbiamo parlato di tutto, di cose nostre, ma anche di argomenti più leggeri, è stato bello“. Insomma una storia ancora tutta da scoprire, ma soprattutto da vivere, quella tra la Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga.