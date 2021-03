Temptation Island: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga rumors sulla loro partecipazione

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò stanno per approdare a Temptation Island? I due hanno appena iniziato il loro percorso insieme, come fidanzati, fuori dalle mura della casa del GF Vip. Eppure già si vocifera di un approdo della coppia nel reality all’insegna dei sentimenti. Per Zenga questa sarebbe la seconda partecipazione al reality e i due interventi nel programma sarebbero, per di più, a stretto giro di posta l’uno dall’altro.

In effetti, è stato proprio Temptation Island a fare la fortuna televisiva del figlio di Walter Zenga, che nel 2018 è approdato sul piccolo schermo. Ma questo gossip è fondato o sono solo dicerie? Fortunatamente, interviene Andrea Zenga stesso a fare luce sulla questione. In effetti, i provini per il cast du Temptation Island stanno iniziando, a rivelarlo è l’autrice Raffaella Mennoia.

Ma non si sa ancora quali siano le coppie che faranno parte del reality. Comunque Zenga, ospite di Turchese Baracchi nella trasmissione radiofonica Turchesando, ha assicurato che che lui e Rosalinda non sono stati affatto contattati dalla redazione di Temptation Island. Per di più, Zenga esclude nettamente la possibilità che lui e Rosalinda possano prendere parte al reality.

Ecco le parole di Zenga al riguardo: “Un’altra volta Temptation Island? Che faccio l’abbonamento? No no. Falso. Personalmente non lo rifarei più. Poi stiamo insieme da talmente poco tempo che non avrebbe senso. Ma poi non ci ha chiamato nessuno. È un programma bello e vero per carità, però no.

In ogni caso, la relazione tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò è molto discussa ma, nonostante questo, i due stanno vivendo insieme a casa di Zenga. Lui è certo: “Si può dire che sta nascendo l’amore”. Poi ha detto alcune parole sulla loro relazione nascente: “Ci stiamo vivendo ogni giorno è importante, proviamo cose forti. Stiamo bene nel quotidiano”. Insomma, decisamente un esperimento ben riuscito.