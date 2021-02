Andrea Zenga svela cosa pensa del rapporto tra Rosalinda e Dayane

Iniziano ad emergere i primi pensieri di Andrea Zenga: il ragazzo è entrato nella casa in punta di piedi, timido e insicuro ma sono bastate poche settimane per trasformarlo. Il ragazzo, che ha davvero conquistato il pubblico, è maturato tantissimo.

Forse rivedere il padre Walter Zenga e trovare “l’amore” all’interno delle mura di Cinecittà l’ha davvero cambiato. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo ha svelato anche una cosa importante.

Quello che è emerso dalle ultime puntate del Grande Fratello VIP è che Dayane Mello è innamorata proprio della fidanzata di Andrea Zenga. Il ragazzo, inizialmente, sembrava esser rimasto pietrificato da tale affermazione.

Effettivamente, tra le due giovani concorrenti, il feeling era evidente ma forse fraintendibile. Quello che per Dayane Mello era un amore carnale e passionale, per Rosalinda Cannavò è stata semplice amicizia.

L’attuale “fidanzato” dell’attrice siciliana ha risposto come sempre con classe spiegando:

Sinceramente quando nel video lei ha detto di essere innamorata per un attimo sono rimasto confuso. Io ho conosciuto Rosalinda, non la loro amicizia prima. Entrando a dicembre io ho vissuto loro da quel periodo. Sono rimasto un po’ spiazzato perché dopo che le ha dichiarato amore l’ha mandata in nomination.

Quindi non lo so quale sia la verità. Non credo sia un sentimento vero ma però Rosalinda è stata esplicita dicendo che era amicizia la loro. Comunque in quel momento ero imbarazzato e confuso.

Per il momento, il ragazzo confessa che è troppo presto per parlare d’amore, tuttavia, è molto preso dalla ragazza che sembra contraccambiare volentieri. Come andrà a finire?

Ora l’attrice, oltre a dover affrontare gli avvocati di Massimiliano Morra, deve pensare all’ex fidanzato Giuliano. Insomma, un periodo bello tosto per l’attrice.