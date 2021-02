Massimiliano Morra querela Rosalinda Cannavò: lite in vista

A meno di 24 ore dall'uscita della casa del Grande Fratello VIP, Massimiliano Morra ha querelato la sua ex finta fidanzata

Rosalinda Cannavò è uscita da meno di 24 ore dalla casa del Grande Fratello VIP e già deve chiamare gli avvocati. Non per volontà sua però. Il suo finto ex fidanzato, poi coinquilino e poi amico l’ha querelata. Ovviamente, stiamo parlando di Massimiliano Morra.

Tra i due attori sembrava esser tornato il sereno, soprattutto dopo aver rivelato la verità sull’Ares Gate. Tutto sembrava acqua passata, fin quando, l’attore ha deciso di riaprire le vecchie ferite.

Ieri sera, poco dopo l’uscita di Rosalinda Cannavò dalla casa di Cinecittà, Massimiliano Morra si è infuriato (di nuovo) per le frasi che Adua Del Vesco avrebbe rivelato su di lui.

La ragazza si è mostrata convinta ad affermare che l’attore napoletano sia gay, Rosalinda Cannavò ha confessato ad Alfonso Signorini che a dirglielo era stato proprio il diretto interessato in persona.

E proprio il diretto interessato, oggi, ha deciso di sguinzagliare gli avvocati. Massimiliano Morra ha querelato la sua ex coinquilina. Nelle sue storie Instagram si può infatti leggere:

Mi ha corteggiato assiduamente

È gay

Non ho detto nulla in albergo a Tommaso!

Sì, ho detto gay e mi scuso per lo scivolone.

Non posso raccontare un segreto a Tommaso (Quindi in albergo?)

La credibilità e coerenza..

Dopo le affermazioni totalmente false fatte ieri sera, ho dato disposizione ai miei legali di procedere legalmente.

Al momento, l’attrice siciliana non ha commentato le varie accuse dell’uomo. Ora, probabilmente, la ragazza deve pensare a sistemare prima le cose con il suo vero ex fidanzato.

Sembra infatti che per Giuliano Condorelli non ci siano più speranze. La ragazza sembra essere molto presa da Andrea Zenga, conosciuto proprio all’intento delle mura della casa del reality. Dureranno anche fuori o lei capirà di essere ancora innamorata dell’ex?