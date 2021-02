Andrea Zenga svela cos’è successo sotto le coperte con Rosalinda Cannavò

È l’ultimo concorrente eliminato dalla casa del Grande Fratello VIP, Andrea Zenga è uscito davvero diverso dalla casa di Cinecittà. Timido e single, spavaldo e quasi fidanzato, è proprio vero che il reality cambia tutti.

Ora, il concorrente decide di raccontare il suo percorso a Casa Chi. Ovviamente, non si può non parlare della sua neo relazione con l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò: tra i due è scoppiato un vero e proprio feeling.

Se in un primo momento le effusioni erano timide e discrete, qualche volta le telecamere hanno ripreso dei “movimenti sospetti” da sotto le coperte. Ora, Andrea Zenga svela:

“Immagini birichine di quella notte? Ci sono stati dei baci perché c’è chimica. Magari un abbraccio un po’ più intenso. Andare oltre mi sembrerebbe eccessivo. Dei grattini dai. Delle carezze, forse sulla schiena.“

Inevitabile il confronto con l’altra coppia nata nella casa di Cinecittà, ben più passionale. Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto sicuramente un approccio diverso alle telecamere:

Il nostro rapporto non è come quello tra Pierpaolo e Giulia che si sono vissuti per mesi. Il nostro rapporto è appena nato, partiamo da una buona base e cercheremo di costruire qualcosa. Noi ci siamo vissuti solo una settimana da coppia. La nostra è una cosa che deve nascere, però le basi ci sono.

E sul coming out di Dayane Mello cosa ne pensa? Come era chiaro, il ragazzo nona aveva ben colto quello che è successo in puntata: