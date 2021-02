GF Vip, il look di Giulia Salemi dopo l’eliminazione è spaziale: chi è lo stilista che ha firmato il mini abito a pois

È stata una delle protagoniste indiscusse di quest’ultima edizione del GF Vip. Ora, però, la sua avventura nel programma è terminata dopo l’eliminazione della settimana scorsa. Stiamo parlando di Giulia Salemi la quale non rinuncia a far parlare di sé per i suoi bellissimi outfit.

Giulia Salemi, l’ultima eliminata del Grande Fratello Vip ha fatto molto parlare di sé all’interno della casa soprattutto per la sua storia d’amore con l’ex velino Pierpaolo Petrelli. Nella 42esima puntata del programma, l’influencer ha seguito il programma in studio insieme agli altri eliminati del reality.

E anche al di fuori della casa più spiata d’Italia, l’influencer italo-persiana non rinuncia allo stile glamour e si presenta con un look stratosferico. Infatti, abbiamo potuto notarla con un mini abito con grandi pois che ha messo in mostra il suo fisico perfetto.

Nel dettaglio, il completo presenta una gonna molto corta e aderente, lo scollo a barca e delle esuberanti maniche lunghe a sbuffo. L’abito porta la firma di Matteo Evandro, lo stilista che ha curato anche altri stili di Giulia Salemi all’interno del Grande Fratello Vip. Inoltre, l’uomo è molto amico dell’influencer italo-persiana.

Oltre allo splendido abito con i pois, a completare il look ci hanno pensato i dei bellissimi pendenti di cristallo. Inoltre, non sono passati inosservati i sandali di velluto nero con il tacco a spillo firmati Casadei. Dunque Giulia Salemi non rinuncia ad essere bellissima e sensuale neanche al di fuori della casa del Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda invece i capelli, l’influencer ha deciso di tenerli sciolti. Mentre per il make up ha optato per il contouring che ha risaltato il suo bellissimo sguardo penetrante e profondo. Vediamo dunque che lo stile di Giulia Salemi non passa inosservato al di fuori della casa del GF Vip. Attendiamo con ansia l’outfit che sfoggerà nella puntata finale.