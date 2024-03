“Ho assistito al cesareo, lei una supereroina” diventa mamma a 53 e il famoso ballerino racconta tutto sui social

Diventato papà da poche ore, Andreas Muller ha voluto commentare l’incredibile nascita delle sue gemelle, Penelope e Ginevra. Per lui e per la compagna, Veronica Peparini, si tratta delle prime figlie insieme. L’ex ballerino professionista di Amici sui social ha voluto fare i complimenti anche alla mamma, definita da lui come una vera e propria supereroina.

Il ballerino, sui suoi canali social, il 19 marzo, giorno in cui si celebra in Italia la Festa del papà, ha annunciato la nascita delle piccole Penelope e Ginevra. In alcuni post, in cui mostra le immagini delle figliolette appena venute alla luce, non riesce a trattenere la commozione.

“Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco“. Queste le prime parole del neo papà di fronte a quel miracolo che ha mostrato a tutti i suoi follower.

Le bimbe sono arrivate giusto in tempo per permettere all’uomo di festeggiare la sua prima Festa del papà. Penelope e Ginevra sono le prime figlie di Andreas e Veronica insieme. E i loro cuori battono velocissimi in queste ore.

“Il mio cuore non è mai stato così veloce. Grazie dell’amore, dei pensieri, i messaggi e degli auguri per la festa del papà ma io devo ancora dimostrare il padre che sarò quindi auguri a mio padre ora anche nonno e a tutti i padri che danno la vita per i loro figli. Il regalo più bello per questa festa e per il resto della mia vita siete voi due… Vi amo“.

Andreas Muller presenta le gemelle Penelope e Ginevra sui social, facendo i complimenti a mamma Veronica

Andreas ha raccontato che ha seguito la compagna in sala parto, potendo assistere al taglio cesareo a cui i medici hanno sottoposto la futura mamma. Una scena che gli ha cambiato la vita.

“Sono emozionatissimo. Ho vissuto la giornata più incredula di tutta la mia vita, credo che un’esperienza come questa, come ho deciso di viverla entrando in sala e vedendo tutto l’intervento del cesareo (una scena inspiegabile), ti plasma, ti cambia. Senti i tuoi pensieri mutare e le emozioni vincere sulle tue certezze“.

In merito alla compagna, invece, ecco cosa ha detto:

“Sono fortunato ad averla, è un supereroe, un esempio per ogni generazione, passata, presente e futura. Iconica“.