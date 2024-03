“Con voi rinasco” Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori: il primo scatto delle gemelline commuove

Ne avevamo parlato recentemente dopo l’intervista a Verissimo. Alcune settimane fa eravamo agli ultimi scampoli di una splendida gravidanza, ma adesso il “countdown” è ufficialmente concluso. L’attesa per la nascita delle due splendide bimbe è finalmente terminata: la coreografa Veronica Peparini e il ballerino Andreas Muller sono diventati genitori di due splendide gemelline, Penelope e Ginevra.

La coppia protagonista da tempo dei rumors dentro e fuori Amici di Maria de Filippi ha annunciato la lieta notizia. Il post dolcissimo è arrivato, attesissimo, sui social, pieno di emozione.

Alcuni mesi fa si parlava di presunti problemi durante la gravidanza della Peparini, poi per fortuna completamente rientrati. Adesso sembra tutto un lontano ricordo. Andreas, in particolare, ha pubblicato una foto in cui guarda le sue piccole con amore. Si legge nel post che ritrae le neonate:

Sono in lacrime e senza parole… ho troppo da raccontare e nulla da aggiungere per ora! Penelope e Ginevra siete finalmente qui e io oggi con voi rinasco.

Le due gemelline, nate il 18 marzo, arrivano dopo una gravidanza gemellare che, come Veronica Peparini aveva raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin, non è stata priva di difficoltà. Adesso si può davvero tirare un sospiro di sollievo per la ballerina e tutta la sua famiglia. Sembra, infatti, che tutto sia andato per il meglio e ora la famiglia è al settimo cielo per l’arrivo di queste due splendide principesse.

Veronica Peparini non ha ancora rilasciato dichiarazioni, ma dal post di Andreas si intuisce che sia lei che il neo papà siano felicissimi e immersi in un importante momento di gioia. Questo che è appena arrivato con due bellissimi doni, rappresenta un nuovo capitolo della loro vita. Le gemelle saranno per sempre parte delle loro esistenze e, soprattutto dopo tante difficoltà, non potevano essere più desiderate di così.

Un’ondata di auguri ha travolto la coppia sui social, con amici, colleghi e fan che hanno espresso la loro gioia per questo lieto evento. Non ci resta che partecipare con somma felicità al coro e augurare a Veronica, Andreas, Penelope e Ginevra una splendida vita insieme.