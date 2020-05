Andreas Muller e Veronica Peparini: c’è un nuovo arrivato in casa Andreas Muller e Veronica Peparini sono sempre più uniti ed affiatati. Ora per la coppia sta iniziando un periodo davvero felice: in casa c'è un nuovo arrivato

Andreas Muller, ballerino vincitore della sedicesima edizione di Amici di Maria De Filippi è sempre più innamorato di Veronica Peparini, la sua compagna e sembra che in casa ci sia un nuovo arrivato. La coppia sta attraversando nonostante la situazione attuale un periodo davvero sereno.

Ma chi è la new entry di casa Muller-Peparini? Pare che si il nuovo arrivo domestico sia una dolcissima cagnolina presa per fare compagnia ad un cucciolo delizioso che la coppia aveva adottato in precedenza. Ecco che la famiglia si allarga e si sa che l’amore per un cane è davvero immenso.

Andreas Muller ha avuto il coup de foudre con Veronica Peparini durante il talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. Veronica era la sua insegnante di danza e come spesso accade il galeotto fu il ballo. I due non si sono più lasciati e la loro storia d’amore nonostante lei sia più grande di lui di diversi anni, procede a gonfie vele. Il percorso di Andreas Muller che ha sempre avuto come sogno nel cassetto quello di diventare ballerino non è stato per niente semplice, anzi.

Andreas Muller infatti, ha partecipato al programma Amici di Maria De Filippi per ben due anni consecutivi ma durante il primo anno ha avuto un infortunio al gomito che lo ha messo nella brutta posizione di dover abbandonare la scuola di danza tanto agognata. L’anno seguente però, con grinta e forte determinazione Andreas Muller è tornato nuovamente a far parte del talent show e fu l’anno in cui riuscì a vincere. Accanto a sè ha sempre avuto Veronica Peparini pronta a difenderlo a spada tratta e a stare sempre dalla sua parte.

La storia d’amore tra Veronica Peparini e Andreas Muller è una storia davvero romantica ed intensa e come anticipato prima, Veronica Peparini ha dichiarato che in amore gli anni non hanno importanza.

Dopo aver vissuto la loro relazione in silenzio e con estrema discrezione, la coreografa Veronica Peparini ed il ballerino Andreas Muller, sono usciti finalmente allo scoperto ed ora il loro splendido e sincero legame è libero di essere vissuto alla luce del sole.