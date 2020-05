Andreas Muller e Veronica Peparini: confessioni su gravidanza e matrimonio La coppia composta da Andreas Muller e Veronica Peparini fa delle confessioni sul tema gravidanza e matrimonio

Veronica Peparini e Andreas Muller sono ormai una coppia sicura e fissa, che non si nasconde più. Così, in una diretta Instagram insieme, la coppia inizia a rispondere a diverse domande dei followers che li seguono. Tra queste ci sono anche le tematiche riguardanti matrimonio e gravidanza e le risposte hanno lasciato a bocca aperta.

La premessa principale è che i due non sono molto amanti dei social ed è già strano vederli assieme. Sta di fatto che, oltre a questo, i due abbiano anche deciso di rispondere a delle domande abbastanza private, come promesso da Andreas Muller. La prima domanda fatta è stata proprio per la coreografa: “Veronica è incinta?”, chiedono i fan.

La donna ha così subito risposto: “Ma dove sta scritta questa cosa? Negli ultimi giorni ce la stanno chiedendo in tantissimi. Non so perché… Cos’avete visto? Comunque no, non sono incinta. Ma perché lo chiedete? Non è che forse tu avevi detto di diventare papà per via dell’arrivo della cagnolina Diva? Lo sanno loro e noi non sappiamo di aspettare un figlio!”

Tra le altre domande alla coreografa c’è stata, ovviamente, quella sulla sua assenza ad Amici Speciali e, oltre a quella, anche una domanda su un eventuale matrimonio. A questa ha risposto con un generico “Vedremo”, ma poi ha punzecchiato il fidanzato, chiedendo anche la sua opinione, giusto perché aveva risposto solo lei.

Così, Andreas Muller, tra l’ironico e il serio, ha risposto: “Io mi sposo con Diva. Mai dire mai, comunque”. C’è anche da dire, però, che il ballerino in questi giorni è molto impegnato. Infatti, il ragazzo sta di fatto partecipando ad Amici Speciali, l’edizione straordinaria del programma di Maria De Filippi. Grazie alla sua partecipazione e a quella di tanti altri concorrenti, la somma di denaro raggiunta è stata davvero alta.

La coppia, di fatto, ha dalle sue origini destato molto scalpore. Innanzitutto per il fatto che lei fosse la coreografa del programma, mentre lui era un partecipante di Amici quando si sono conosciuti. Inoltre, va anche detto che tra i due c’è una notevole differenza di età e di vite precedenti: lei ha 49 anni e una figlia, mentre lui ne ha 23 e una storia difficile alle spalle.