Angela Melillo a Verissimo: “Mi sposo con l’uomo che mia madre mi ha mandato”

Angela Melillo a Verissimo annuncia le sue future nozze con Cesare San Mauro rivelando un retroscena davvero curioso e inaspettato. Nel salotto del programma condotto da Silvia Toffanin, la showgirl ha portato alla luce il periodo di grande difficoltà che ha dovuto affrontare e che, l’ha segnata nel profondo.

Davanti ai video realizzati a Verissimo e le parole della conduttrice, Angela ha mostrato la parte più vera di sé. Con le lacrime agli occhi infatti, ha raccontato il periodo di buio arrivando quando è morta sua madre Franca.

Nella vita della showgirl ci sono stati dei momenti davvero difficili da superare e d’affrontare come la fine del suo matrimonio e in seguito anche la morte di suo padre. Ospite nella puntata di ieri di Verissimo, Angela Melillo si è lasciata andare raccontato le difficoltà e poi il nuovo matrimonio che avverrà nei prossimi mesi.

L’attrice italiana ha così affrontato un tema delicato raccontando l’amore per sua mamma e l’uomo che, secondo lei le ha mandato dal cielo per essere felice. Una confessione a cuore aperto che ha lasciato i telespettatori molto emozionati e commossi.

Angela Melillo a Verissimo: “Finalmente mi sposo”

L’attrice nel corso della lunga intervista ha così spiegato: “La mia mamma si è ammalata improvvisamente. Dal momento in cui ha scoperto questa brutta malattia, è passato un anno e 8 mesi, in cui io sono sempre stata con lei. Poi, purtroppo è mancata il 30 maggio, giorno del compleanno di mia figlia”.

“È una data dove non so se piangere o gioire. Mia figlia aveva 3 anni, faceva il suo compleanno e purtroppo mia mamma in quel giorno se n’è andata” spiega Angela. Lei stessa ha poi raccontato un lungo periodo difficile che ha superato con grandi difficoltà.

“Ho attraversato un momento buio perché mia madre per me è la cosa più importante, un amore immenso, un legame che non si staccherà mai” racconta Melillo. Intervistata da Silvia Toffanin, la showgirl ha svelato anche il grande amore per Cesare San Mauro con cui convolerà a nozze.

Al termine dell’intervista, Angela Melillo ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti a una cena, gli ho dato il primo bacio dopo un mese e mezzo. Stiamo insieme da 7 anni e mezzo ma non convivevamo perché non volevo che mia figlia si destabilizzasse. Lui ha capito, perché ha dei figli. Siamo andati a vivere insieme solo adesso, i primi di gennaio. Io credo che me lo abbia mandato mia mamma, a volte mi ripete le stesse cose che mi diceva mia madre Franca”.