Accertamenti medici per la Melillo che per fortuna in serata tranquillizza tutti e torna in gioco

Non c’è pace per questa edizione dell’Isola dei Famosi che rischia davvero di passare alla storia come quella con il maggior numero di ritiri e problemi fisici. Dopo l’ennesimo addio avvenuto qualche giorno fa con Ubaldo Lanzo che è stato costretto ad abbandonare il gioco a causa di problemi di salute, ieri anche Angela Melillo ha dovuto ricorrere ad accertamenti medici dopo un malore.

Fonte: Mediaset

Dopo 53 giorni di permanenza sull’Isola anche Angela Melillo ha iniziato a non avere forze. Un malore improvviso che l’ha costretta a lasciare temporaneamente Playa Primitiva per accertamenti medici. Tanta era la sua debolezza che Valentina Persia ha dovuto prenderla in braccio per aiutarla a salire a bordo della barca che l’ha condotta verso l’infermeria. Per fortuna per lei si è trattato soltanto di un malore passeggero e Angela in serata nel corso della puntata ha tranquillizzato tutti.

Angela Melillo in serata torna in gioco

“Voglio tranquillizzare tutti, ora sto bene” – ha detto al pubblico a casa, in particolare al compagno Cesare e a sua figlia Mia che erano sicuramente preoccupati. Quindi la Melillo ritorna ufficialmente in gioco. La produzione viste le condizioni dei naufraghi (alcuni appaiono visibilmente dimagriti) ha deciso di aumentare la razione di cibo giornaliera a loro disposizione.

Ieri sera intanto è andata in scena una nuova puntata dell’Isola. Dopo l’addio di Ubaldo Lanzo che era in nomination, era stato aperto un nuovo televoto tra i tre rimasti: Emanuela Titocchia, Miryea Stabile e Roberto Ciufoli. La domanda al pubblico era chi volevano salvare. Ebbene il televoto ha sancito che ad essere salva con il 60% delle preferenze è Miyrea. A restare in bilico Emanuela (16%) e Roberto (24%), il cui destino era nelle mani del leader salvador che alla fine Isolde.

L’ex sciatrice vista l’amicizia che la lega a Roberto non poteva fare a meno di nominare Emanuela Titocchia che va direttamente al televoto. Più tardi tramite le nomination sarà raggiunta da Francesca Lodo e Fariba.