Angelica Baraldi, la confessione choc al Grande Fratello: “Vasco Rossi si innamorò di mia mamma”

Al Grande Fratello, Angelica Baraldi è una delle protagoniste più popolari e chiacchierate. All’interno della casa più spiata d’Italia, la gieffina si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla sua famiglia, in particolare su sua madre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Complice la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, nel corso delle ultime ore Angelica Baraldi sta facendo molto discutere di sé. Di recente, la gieffina è finita al centro della cronaca rosa per via di alcune confessioni rilasciate da lei stessa in merito alla propria mamma.

Mentre si trovava in giardino, impegnata in una conversazione con i suoi coinquilini, Angelica ha rivelato che, in passato, un celebre cantante italiano si era innamorato di sua madre. Stiamo parlando di Vasco Rossi:

E niente, Vasco Rossi si innamorò di mia mamma, uscirono per un po’ di tempo. Lei aveva 16 anni e lui 26, dieci anni di differenza è tanto, quindi quando lui andava a prenderla a scuola lei si vergognava tantissimo. Lui aveva gli occhi color ghiaccio, mi ha fatto vedere delle foto. Un giorno lui le dice di salire in macchina che doveva farle sentire una cosa e mette su la cassetta con la canzone Susanna che aveva scritto per lei..

Tuttavia, la mamma della gieffina non ha ricambiato l’affetto e si è innamorata del migliore amico di Vasco:

E lei si innamorò del suo migliore amico, il compagno dj Daniele. Quindi la Susi ha abbandonato Vasco, lui l’ha presa male, ci è rimasto male poverino, abbastanza, anche perché poi è andata con il suo migliore amico. Però Daniele è stato il primo vero amore di mia mamma, sono stati insieme tre anni.

Non è tutto. Grazie al rapporto tra sua mamma e Vasco Rossi, la Baraldi ha avuto l’occasione di conoscere il cantante italiano: