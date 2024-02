Angelina Mango, è polemica dopo il ritorno ad Amici: tutti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio

Per il grande ritorno di Angelina Mango ad Amici, di Maria de Filippi non sono mancate le polemiche di alcuni telespettatori per l'accoglienza riservata alla cantante vincitrice di Sanremo

Il grande ritorno di Angelina Mango ad Amici è stato davvero molto emozionante, sia per la cantante vincitrice di Sanremo 2024 sia per tutti i protagonisti della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, da dove è partita la sua carriera. Non sono mancate delle polemiche per l’accoglienza riservata alla figlia d’arte, rispetto a quella data ad altre ex pluripremiate.

Angelina Mango è tornata nella scuola di Amici da dove tutto è iniziato. La cantante de La Noia, che andrà all’Eurovision Song Contest di maggio per rappresentare l’Italia, ha di nuovo incontrato Maria De Filippi e tutti i nuovi concorrenti del suo talent show.

Lei è una delle alunne più famose di quella scuola e la sua accoglienza da parte della conduttrice e del pubblico non è apparsa adeguata al trionfo ottenuto dalla giovanissima figlia del cantante Mango sul palco dell’Ariston.

Secondo alcuni telespettatori infatti, che hanno commentato sui social quanto visto in tv, Angelina Mango non è stata accolta in modo trionfale, ma quasi con freddezza. Si tratta di sensazioni che però hanno avuto in molti e tutti non hanno potuto fare a meno di segnalare quanto successo sui social.

Quando, ad esempio, è tornata Emma Marrone, vincitrice del Festival di Sanremo 2012, l’accoglienza è stata tutta di un altro livello. Mentre per Angelina Mango, neo vincitrice di Sanremo 2024, non c’è stato l’entusiasmo che tutti si aspettavano.

Perché Angelina Mango ad Amici non è stata accolta con più entusiasmo?

Ovviamente si tratta solo di sensazioni di alcuni e dubitiamo fortemente che ci siano stati volutamente trattamenti diversi. Anche perché si tratta comunque di due grandi cantanti nate dal talent show.

Angelina Mango era comunque emozionata e felice di essere nuovamente lì dove tutto ha avuto inizio. Sicuramente un palcoscenico che porta fortuna. O, semplicemente, una scuola che sa bene come scovare i veri talenti.