In seguito all'euforia per la vittoria del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango ha perso una cosa preziosa. Qualcuno può aiutarla a trovare la custodia del premio vinto?

Nemmeno il tempo di vincere la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana che la vincitrice ha già lanciato un accorato appello. Ha perso una cosa preziosa appena conquistata. E chiede a chiunque possa aiutarla di darle una mano. Cosa riguarda l’appello lanciato di Angelina Mango? La figlia d’arte, trionfatrice della kermesse, non sa che fine abbia fatto la custodia del premio del Festival di Sanremo 2024. Per fortuna non ha perso il premio.

Angelina Mango ha vinto il Festival di Sanremo. Una vittoria accompagnata da molte polemiche. Come la vittoria di Geolier nella serata delle cover. Il rapper napoletano è poi arrivato secondo, con altre polemiche per il voto di radio e sala stampa che hanno, invece, premiato la giovane cantante.

Un susseguirsi di emozioni incredibili per la figlia di Mango. Alla conferenza stampa di domenica mattina, ha detto: “Come mi sento? Oggi ho capito che è tutto vero. Mi sono svegliata stamattina e ho controllato Twitter, per vedere se fosse successo davvero o se fosse solo un sogno. È successo davvero. Sono veramente felice e orgogliosa. Non me l’aspettavo minimamente, sto metabolizzando”.

Subito dopo la vittoria, Angelina Mango è stata accolta fuori dall’Ariston da una folla di persone. La prima persona che ha chiamato è stata la mamma, Laura Valente. Ha fatto “una videochiamata, l’ho fatta alla mamma che era con tutti, è stata una telefonata silenziosa, piena di sguardi, non riuscivamo a parlare perché eravamo sconvolte e lo siamo ancora. Mi avete regalato una cosa gigante. Pensavo che avrei vissuto una settimana stressante, piena di paure e invece ho vissuto una settimana meravigliosa. Ieri mi sono svegliata ed ero triste perché sarebbe finito”.

Poi è andata a festeggiare con il suo premio. Ma c’è stato un piccolo imprevisto che a 48 ore di distanza da quel trionfo, Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, racconta sui social.

L’appello di Angelina Mango: qualcuno la aiuti a ritrovare la custodia del premio di Sanremo

“Aiutoooooooo”, questo scrive la cantante in un video condiviso sui social. Video nel quale spiega di non sapere dove si trovi la custodia del premio. Al momento sta trasportando la palma nella sua borsa. E non è fattibile.

A volte capita anche di perdere il premio appena vinto o le medaglie d’oro conquistate. Ad Angelina è andata più che bene!