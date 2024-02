Alla sua prima volta sul palco dell’Ariston, la secondogenita del cantante lucano Mango conquista tutti quanti. Non solo con la sua canzone e la sua esibizione, da interprete navigata, nonostante la sua giovane età. Ma anche per il suo look. Attenzione, però, ai piccoli particolari. Perché Angelina Mango nel suo primo abito di Sanremo 2024 nasconde un paio di dettagli che non tutti quanti sono riusciti a cogliere durante la diretta.

Angelina Mango è una delle cantanti favorite di Sanremo 2024: i bookmakers puntano su di lei per la vittoria della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La giovane interprete figlia d’arte è per la prima volta in gara con la canzone La noia, scritta insieme a Madame.

La cantante di 22 anni ha indossato per l’occasione un look davvero molto femminile e sensuale, accompagnato da uno styling che segue questo stile che non passa inosservato. Come non sono passati inosservati un paio di dettagli che sono spuntati improvvisamente dal suo vestito.

Gli outfit di Angelina Mango, così come di altri cantanti in gara, come Il Volo, sono stati realizzati dall’esperto di stile e Art Director Nick Cerioni. Per lei ha scelto degli abiti che vestono il brano. Canzone e outfit non sono separati. L’abito, infatti, accompagna l’esibizione, come sottolineato dal suo stylist.

Per il suo debutto a Sanremo Angelina Mango ha vestito la moda di Etro di Marco De Vincenzo, con un totale di sei look custom made, sia per il green carpet sia per le diverse serate. Ma ci sono dei dettagli nell’abito della prima esibizione che non passano inosservati.

Cosa nasconde Angelina Mango nel suo primo abito di Sanremo 2024?

Angelina Mango indossa per la prima esibizione sul palco dell’Ariston un abito color cipria impreziosito da ricami neri, che segue la sua linea. Nella parte posteriore, però, spunta improvvisamente una treccia.

Angelina Jolie, infatti, durante la sua esibizione gioca con quella treccia che spunta dietro il suo vestito. Abito abbinato a un paio di zeppe dalle quali spunta il secondo dettaglio che non passa inosservato: ebbene sì, aveva i calzini bianchi ai suoi piedi.