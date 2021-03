Sanremo 2021, Il Volo sale sul palco nonostante il terribile lutto che li ha colpiti: il commovente omaggio

Tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2021 c’è stato spazio pure per Il Volo, che ha reso omaggio a Ennio Morricone, scomparso lo scorso luglio. A celebrarlo l’orchestra diretta dal figlio Andrea con l’esecuzione di un classico del suo repertorio, il tema musicale del film Metti, una sera a cena. Per rendergli onore sono apparsi, dunque, i tre tenori.

Il Volo: la prima esibizione dopo la pesante perdita

Il Volo è al completo. C’è anche Ignazio Boschetto, da ieri in lutto per la tragica morte di suo padre. Per lui, Gianluca Ginoble e Piero Barone si tratta della quarta partecipazione a Sanremo, contando le due da concorrenti – la prima vittoria del 2015 con Grande Amore e quella del 2019 con Musica che resta – e la presenza, in qualità di ospiti, alla prima edizione condotta da Claudio Baglioni, nel 2018.

Orgoglio dell’Italia nel mondo

Rivolgendosi agli artisti, Amadeus li ringrazia: sono contenti che abbiano accettato di esserci in un momento così tanto difficile. Loro, come Laura Pausini, rappresentano l’Italia nel mondo.

Boschetto esprime la grande emozione provata, il maestro Morricone significa molto e collaborare con il figlio, il maestro Andrea, è un onore. Il riferimento è al concerto del prossimo giugno interamente dedicato alle composizioni di Ennio Morricone, che Rai Uno manderà in onda in prima serata.

Addio al padre

Ignazio è reduce da un grave lutto in famiglia. Difatti, domenica 28 febbraio si è spento il padre Vito Boschetto, una notizia trapelata solamente poche ore fa, la quale aveva all’inizio lasciato credere in un’assenza del giovane componente de Il Volo.

Il Volo: l’improvviso decesso di Vito Boschetto

Secondo le informazioni finora divulgate, il decesso sarebbe sopraggiunto improvvisamente, a Bologna, dove l’uomo, originario di Marsala, viveva ormai da qualche tempo per poter stare maggiormente vicino al figlio Ignazio. Il signor Vito aveva immediatamente scorto in lui del talento speciale, tanto che fu lui ad accompagnarlo ai provini di Ti Lascio una Canzone, lo show di Rai Uno da cui sarebbe poi partito l’incredibile cammino del bravissimo interprete.