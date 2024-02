Angelina Mango è la vincitrice del Festival di Sanremo 2024 ed in tanti ne sono davvero tanto felici. Il pubblico l’ha amata, ma più di tutto hanno amato la sua esibizione nella serata delle cover, con il brano “La Rondine” scritto da suo padre Pino Mango, scomparso prematuramente.

La giovane cantante, che ha solamente 21 anni, dopo diverse edizioni, è tornata a vincere come donna il Festival. Ha scelto di presentare come brano per questa competizione “La noia”, molto amato dal pubblico.

Nella serata di ieri, il conduttore Amadeus, insieme al suo amico Fiorello hanno avuto il piacere di poterla premiare. Al secondo posto Geolier, con il brano “I p’ me, tu p’ te”, al terzo invece Annalisa con la canzone “Sinceramente”.

Oggi, durante l’ultima conferenza stampa, Angelina Mango ha voluto raccontare come ha vissuto questa esperienza e cosa l’ha aiutata a crescere artisticamente ed ha voluto anche ringraziare, una persona a lei molto cara.

L’omaggio di Angelina Mango a Maria De Filippi

Non mi aspettavo nulla di quello che è successo. Ho cercato di vivermi tutto senza aspettative e pressioni. Questo mi ha permesso di vivere la settimana più bella della mia vita.

L’esibizione più emozionante di Angelina Mango è proprio quella delle cover, quando ha scelto di portare sul palco dell’Ariston la canzone di suo padre, Pino Mango, “La Rondine”. Il cantante, purtroppo è scomparso in giovane età, lasciando la moglie e due figli. La ragazza nel parlarne, in conferenza stampa ha detto: