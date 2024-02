Finalmente è tornata a casa. Angelina Mango ritrova la custodia del premio di Sanremo 2024. La stessa vincitrice del Festival della Canzone Italiana aveva lanciato un appello sui social, perché non si trovava più la scatola rossa che contiene la preziosa palma, conquistata all’Ariston con la canzone La noia. Dopo qualche giorno, ecco ricomparire la custodia. Dov’era finita?

Caso risolto, mistero finito. La vincitrice della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana, infatti, ha ritrovato la custodia del premio sanremese, che aveva smarrito poco dopo la premiazione. Proprio la cantante aveva pubblicato una storia su Instagram per chiedere aiuto.

Si vedeva la vincitrice di Sanremo 2024 tenere il prezioso premio a forma di palma in una shopper di tela. Di sicuro non la soluzione giusta per trasportarla. Il problema era che non si ricordava dove fosse finita. Ma per fortuna tutto è stato risolto.

Angelina Mango non aveva perso la custodia del premio di Sanremo 2024, una statuetta con il Leone di Sanremo sotto una palma. Semplicemente la cantante de La noia l’aveva dimenticata sul palco del Teatro Ariston della città ligure, dove si era appena conclusa la kermesse canora.

Lo hanno trovato lì gli addetti ai lavori che in questi giorni stanno risistemando la location che ormai da tantissimi anni ospita il Festival più importante della musica italiana. Nessuno lo aveva rubato o trovato in giro per poi rivenderlo, come era stato ipotizzato subito.

Angelina Mango riavrà presto la custodia del premio vinto a Sanremo

A dare la lieta notizia alla cantante è stato Walter Vacchino, patron del teatro: “Ho avvisato lo staff di Angelina e ci diranno dove consegnarla o la spediremo“. Quindi la custodia non era sparita. Angelina Mango aveva preso il premio e si era completamente dimenticata della sua custodia.

Il mistero è stato risolto. Però è strano che nessuno si sia accordo della custodia rimasta lì. Anche perché il giorno seguente su quel palco è salita anche Mara Venier, con ospiti e opinionisti, per la puntata di Domenica in!