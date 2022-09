Dopo due anni di assenza dai palcoscenici, Angelo Pintus, il famoso comico e cabarettista, è tornato finalmente a far ridere il suo pubblico. Lo ha fatto ieri sera a Taormina. Approfittando della bellissima atmosfera e della gioia, ha annunciato al suo pubblico che sua moglie Michela è incinta e che presto lui diventerà papà per la prima volta all’età di 47 anni. Svelati anche il genere e il nome del bebè.

Credit: mighelita – Instagram

Angelo Pintus ha bisogno di davvero poche presentazioni. Nato a Trieste nel 1975, come la maggior parte dei comici, anche lui ha iniziato facendo l’animatore nei villaggi turistici.

Nel 2000 fonda il duo comico Angelo e Max, con il quale fa le sue prime apparizioni in tv. È spesso ospite al Maurizio Costanzo Show e nel 2007 vince ha vinto il format Stasera Mi Butto, una gara tra comici in onda sulla Rai.

Negli anni successivi diventa comico di punta di programmi come Colorado e Zelig, prima di intraprendere anche la carriera da attore. Ha recitato in film come Tutto molto bello, diretto da Paolo Ruffini, e Ma tu di che segno 6?, diretto da Neri Parenti.

Una delle ultime fortunate apparizioni in tv è stata quella in Lol, chi ride è fuori.

Pintus presto papà

Credit: mighelita – Instagram

Della vita privata di Angelo Pintus si sa che è innamoratissimo della sua Michela Sturaro. Nel 2016, durante un suo spettacolo nella meravigliosa Arena di Verona, al termine di un toccante e molto dolce discorso, le ha chiesto di sposarla.

Nozze che poi si sono celebrate l’anno successivo, nel settembre del 2017.

Oggi, a 5 anni esatti dai fiori d’arancio, il comico ha scelto sempre un palcoscenico per dare un altro importante annuncio.

Nella serata di ieri, dopo due anni di stop per la pandemia, è tornato a far ridere le persone. Lo ha fatto nella meravigliosa Taormina e nel bel mezzo dello spettacolo, ha annunciato la gravidanza della sua sposa.

Credit: mighelita – Instagram

Svelati anche il genere e il nome del nascituro. Sarà un maschietto e si chiamerà Rafael, in onore della grande Raffaella Carrà.

Al momento non sono ancora arrivati post sui social che possano far capire qualche dettaglio in più, come ad esempio la presunta nascita del piccolo. Ciò che è certo è che lui non vede l’ora di diventare papà per la prima volta.