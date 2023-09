Anita Olivieri bestemmia in diretta: la reazione di Alfonso Signorini

Nel corso degli ultime ore, Anita Olivieri è finita al centro di numerose polemiche. Secondo quanto sostengono molti telespettatori e utenti del web, la concorrente della nuova edizione del Grande Fratello avrebbe bestemmiato nel corso della diretta. Non è tutto. La reazione di Alfonso Signorini ha sorpreso tutti. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcun ombra di dubbio, Anita Olivieri è una delle protagoniste più amate e chiacchierate del Grande Fratello. Nonostante sia incominciata da una settimana, la nuova edizione del programma condotto da Alfonso Signorini è diventata già oggetto di numerose chiacchiere in rete. Questa volta, a finire al centro del gossip è stata la Olivieri. Il motivo? Ecco tutti i dettagli.

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello 2023, la gieffina avrebbe imprecato nel bel mezzo della diretta. Il tutto è avvenuto quando Anita è stata chiamata in confessionale dal conduttore per le nomination. Proprio in questo momento, la ragazza è rimasta sorpresa dalla voce del direttore di “Chi Magazine” e, alla luce di questo, si sarebbe resa protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Infatti lei stessa avrebbe nominato Dio e poi averebbe aggiunto queste parole:

Che colpo!

In ogni modo, ad attirare l’attenzione dei telespettatori è stata la reazione di Alfonso Signorini. Quest’ultimo, dinanzi alla presunta imprecazione della ragazza, avrebbe riso in modo esagerato per camuffare la gaffe. Attualmente non sappiamo con certezza se effettivamente Anita abbia bestemmiato o meno ma una cosa è certa: la scena è stata immortalata dai fan e il video è diventato virale sui social nel giro di pochissime ore.

Alfonso Signorini tratterà tale argomento nel corso delle prossime puntate? Non ci resta che scoprirlo! Nel frattempo, questa nuova edizione del Grande Fratello sta riscontrando grande successo e le dinamiche si fanno sempre più interessanti.