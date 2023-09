Grande Fratello, Alfonso Signorini in lacrime durante la diretta: il motivo

Nella serata di lunedì 18 settembre è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello. Protagoniste della serata le storie dei concorrenti che hanno emozionato tutti, compreso il padrone di casa Alfonso Signorini. Il conduttore ha infatti avuto un crollo in diretta e non è riuscito a trattenere le lacrime. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Alfonso Signorini in lacrime durante la terza puntata del Grande Fratello. Tutto è iniziato quando è stata raccontata la storia di Angelica. La ragazza ha da sempre avuto un particolare rapporto con suo padre e la sua storia ha commosso tutti. Durante il racconto di Angelica, è stato mostrato un film che ritrae una conversazione tra la gieffine e Rosy Chin.

Le parole della chef hanno creato un momento di grande commozione tra tutti i presenti. Nel parlare della difficoltà di essere genitori, la chef ha rivolto ad Angelica queste parole:

La riservatezza di tuo papà magari è una sua fragilità… Secondo me l’unica cosa che vorrebbe fare tuo padre è darti un forte abbraccio.

Come già anticipato, la clip che mostra il confronto tra Angelica e Rosy ha creato un momento di grande commozione non solo all’interno della casa del Grande Fratello ma anche nello studio. Tutti, infatti, non hanno potuto fare a meno di notare le lacrime di Alfonso Signorini che ha rivolto alla chef queste parole:

Io voglio ringraziare Rosy Chin, che non c’è bisogno davvero di dire niente se non grazie.

A questo punto è intervenuta anche Cesara Buonamici che si è esposta slla questione con queste parole: