Anna Bartolini: è morta a 87 anni l’avvocato dei consumatori

Si è spenta all'età di 87 anni Anna Bartolini: ha sempre combattuto in prima linea per i diritti dei consumatori

Ci ha lasciato per sempre Anna Bartolini. Il celebre avvocato dei consumatori se n’è andato lo scorso sabato all’età di 87 anni, dopo una battaglia sempre in prima linea. La sua prima occupazione era quella di membro del Consiglio dei Consumatori della Ue e del Trans Atlantic Consumers Dialogue, ma spesso si è spesso dimostrata all’altezza di compiti in apparenza lontani dalla prima professione.

Anna Bartolini: una vita spesa in nome dei consumatori

Oltre alle battaglie legali, bucava lo schermo. Non per niente era un volto celebre della televisione, spesso invitata ai talk show in onda su emittenti nazionali. Per conto del servizio pubblico si mise peraltro in evidenza dietro le quinte, curando una serie di format e mettendo il suo sapere a disposizione di Mi manda Raitre. Una versatilità comunicativa sfoderata pure con la penna in mano, nelle vesti di collaboratrice del Corriere della Sera.

Sangue romagnolo (era nata a Forlì il 18 maggio 1937), fu folgorata dalla passione per la legge: naturale l’iscrizione alla facoltà di giurisprudenza della prestigiosa Università di Bologna, dove arrivò fino alla laurea. Dopodiché, cedette al fascino della carta stampata, entrando da giornalista tra le fila del Corriere della Sera nel 1970. Donna tutta d’un pezzo, dalla forte etica lavorativa e aperta alle novità, costituì tre anni più avanti il Comitato difesa consumatori.

Il talento, coniugato alla passione, rese troppo stretti i confini italiani. E così ricoprì dal 1992 al 1994 la carica di vicepresidente del Bureau Européen des Unions des Consommateurs (Ufficio europeo delle unioni dei consumatori).

La reputazione guadagnata sul campo la resero una figura pubblica, molto corteggiata pure dalla classe politica. Ne strappò il sì Emma Bonino, che per un triennio (dal 1996 al 1999) fece affidamento sulla sua consulenza per quanto riguarda la tutela dei consumatori, rimasta la vocazione principale fino alla fine.